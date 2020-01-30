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30 Ocak 2020, Perşembe
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Ankaragücü’ne geliyor

Adebayor Ankaragücü’ne geliyor

tahtasını açmaya çalışan Ankaragücü, ile el sıkıştı.

tahtasını açmaya çalışan Ankaragücü, ile el sıkıştı. Başkent ekibi Randers'ın kanadı Saba Lobjanidze ve Glimt'in kalecisi Ricardo Friedrich ile de anlaştı. , Orkan Çınar ve Rashad Muhammed de haber bekliyor.
  1. 30.1.2020
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