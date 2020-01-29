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29 Ocak 2020, Çarşamba
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’nde yağmuru

Ankaragücü’nde transfer yağmuru

Ocak ayında yapamayan sessizliğini bozuyor. Sarı-lacivertliler, anlaştığı futbolcularla transfer tahtasını açar açmaz resmi imzaları atacak.

Ocak ayında yapamayan sessizliğini bozuyor. Sarı-lacivertliler, anlaştığı futbolcularla transfer tahtasını açar açmaz resmi imzaları atacak. Başkent ekibi; 'tan Orkan Çınar, 'den , Erzurumspor'dan Rashad Muhammed ve Şili ekibi Antofagasta'nın kanat oyuncusu Eduard Bello ile anlaştı. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer tahtasını açmak için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.
  1. 29.1.2020
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