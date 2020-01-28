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28 Ocak 2020, Salı
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'nün yasağı kaldırıldı!

Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı!

Süper Lig ekiplerinden 'ne müjdeli haber geldi... Son olarak ligin 19. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelen ve deplasmandan 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşma sonrasında sarı lacivertlilerin yasağı kalktı!

'ne müjde geldi! Mali olarak zor günler geçiren Ankara temsilcisinin, sezonunun bitimine kısa süre kala yasağının kaldırıldı.

Son olarak Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelen Ankaragücü, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

3 TRANSFER YOLDA

Yasağın kaldırılmasının ardından sarı lacivertli ekipte yeni takviyeler için kollar sıvandı. Ankara temsilcisi, 3 yıldıza birden resmi imzayı attırmak için kolları sıvadı.

Buna göre Ankaragücü, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Venezuela'lı forvet Eduard Bello ve Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ile resmi sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyor.

  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 14:51
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