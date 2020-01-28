Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı!
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'ne müjdeli haber geldi... Son olarak ligin 19. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelen ve deplasmandan 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşma sonrasında sarı lacivertlilerin transfer yasağı kalktı!
Ankaragücü'ne müjde geldi! Mali olarak zor günler geçiren Ankara temsilcisinin, transfer sezonunun bitimine kısa süre kala yasağının kaldırıldı.
Son olarak Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelen Ankaragücü, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
3 TRANSFER YOLDA
Yasağın kaldırılmasının ardından sarı lacivertli ekipte yeni takviyeler için kollar sıvandı. Ankara temsilcisi, 3 yıldıza birden resmi imzayı attırmak için kolları sıvadı.
Buna göre Ankaragücü, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Venezuela'lı forvet Eduard Bello ve Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ile resmi sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyor.
- 28.01.2020
- Güncelleme: 28.01.2020 14:51
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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