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28 Ocak 2020, Salı
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A.Gücü’nden hakem isyanı

A.Gücü’nden hakem isyanı

son olarak beraberliğinde yaşadıklarını öne sürdükleri hakem hatalarıyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı.

Ankaragücü son olarak beraberliğinde yaşadıklarını öne sürdükleri hakem hatalarıyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler, 7 puan kaybettiklerini, gösterilen haksız kartlar ve verilen penaltılar nedeniyle büyük kayıp yaşadıklarını vurguladı.
  1. 28.1.2020
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