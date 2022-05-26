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Lis Ada yolcusu

Altay’dan ayrılan Polonyalı eldiven Southampton’a imza atmaya yakın. İzmir ekibi, 100 bin euro’luk ödeme sebebiyle kaleciyi elinden kaçırmıştı

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Lis Ada yolcusu
Altay'da yuvadan uçan Mateusz Lis'in talibi siyah-beyazlı ekibi pişman etti. Southampton'ın Polonyalı eldivene talip olduğu iddia edildi. İngiliz ekibinin, başarılı file bekçisine 5 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Altay, 25 yaşındaki file bekçisine 100 bin euro'luk transfer taksidini ödemeyince Lis sözleşmesini feshederek serbest kalmıştı. İzmir ekibi böylece iyi bir bonservis geliri elde etme şansını kaçırdı. Liz bu sezon 35 maçta 50 yese de en fazla kurtarış yapan kaleciler arasında zirvede yer alıyordu. Öte yandan transfer yasağı devam eden İzmir ekibinin, kontratı devam eden oyuncularını ikna etmek için 20 milyon TL'ye ihtiyaç duyduğu belirtildi.
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