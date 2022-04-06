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Altay Antalyaspor maçının tekrarlanması için TFF'ye resmi başvuruda bulundu!

Süper Lig ekiplerinden Altay, Lig’in 31. haftasında oynadıkları Antalyaspor müsabakasının tekrarı için TFF'ye başvuruda bulundu.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 15:43
Altay Antalyaspor maçının tekrarlanması için TFF'ye resmi başvuruda bulundu!
Altay, Antalyaspor ile oynanan maçta hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e AVAR'da görev verilmesi nedeniyle maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Altay, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Müsabakada, AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) olarak Merkez Hakem Kurulu tarafından Alper Çetin'e görev verilmişti. Siyah-beyazlı kulüp söz konusu hakemin hiçbir klasmanda yer almaması nedeniyle maçın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Altay, başvurusunu sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu: "Kulübümüz, FTA Antalyaspor ile oynadığımız maçta hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e AVAR'da görev verilmesi nedeniyle Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun talimatı ile TFF'ye maçın tekrarına yönelik resmi başvuruda bulunmuştur. Camiamızın bilgisine sunarız."
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