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Altay-Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor.Altay ile Gaziantep FK, Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Kritik maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 13:28
Altay-Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ALTAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 13.30'da çalan Altay - Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 1'den naklen nayınlanıyor.

ALTAY-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

ALTAY: Mateusz, Naderi, Murat, Eric, Cebrail, Thaciano, Poko, Rodriguez, Pinares, Kappel, Deniz

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Caulker, Oğuz, Doğan, Merkel, Furkan, Sagal, Maxim, Figueiredo

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