Kartal kara Altay beyaz

Süper Lig'de 7'nci haftanın açılış maçında İzmir'de oynanan maçta lider Beşiktaş, renktaşı Altay'a 2-1 mağlup olarak koltuğu rakibine devretti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda 10 sakat, 1 cezalı, 11 oyuncunun eksikliği vardı. İdeal kadrosundan uzak bir 11'le sahaya çıkan Yalçın'ın talebeleri, ilk yarıda birkaç net fırsat yakalasa da bunları kullanamadı. Kartal, orta sahanın etkili ismi Pjanic'in de sakatlanmasıyla iyice güç kaybetti. Devre 0-0 bitti.



YENİLER ETKİSİZ KALDILAR

İkinci yarının başında Güven'in golüyle öne geçen Beşiktaş, Kappel ve Bamba'nın gollerine engel olamayınca sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldı. Sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de şans bulan oyuncular etkisiz bir performans sergilerken, İzmir deplasmanına lider giden Beşiktaş, koltuğunu rakibine kaptırdı. İstanbul'un siyah- beyazlı temsilcisi son iki maçında 5 puan kaybederken, İzmir'in siyahbeyazlı ekibi Altay ise sün 3 maçta 9 puan alarak maç fazlasıyla da olsa Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.