Haberler Altay Son dakika spor haberi: Altay'da golcü bolluğu yaşanıyor!

Son dakika spor haberi: Altay'da golcü bolluğu yaşanıyor!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ilk haftası geride kaldı ve 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönüş yapan Altay lige muhteşem bir galibiyetle başlayarak ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Transfer konusunda da büyük işler yapan siyah beyazlı kulüp son olarak Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ı kadrosuna katarak forvet sayısını 5'e yükseltti.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:45
Son dakika spor haberi: Altay'da golcü bolluğu yaşanıyor!

Süper Lig'de transfer döneminde son olarak Mısır'ın Al Ahly takımında golcü Ahmed Yasser Rayan'ı resmen kadrosuna dahil eden Altay'da forvet bolluğu yaşanıyor. Yukatel Kayserispor'u evinde 3-0 yenerek 18 yıl sonra döndüğü lige müthiş bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda Rayan'ın gelmesiyle golcülerin sayısı 5'e yükseldi. Geçen sezon Altay'da görev yapan Marco Paixao, Deniz Kadah ve Kazımcan Karataş bu yıl da kadroda yer alırken,

Daouda Bamba ve Ahmed Yasser Rayan forma rekabetine dahil oldu.

Bamba ilk maçında Kayserispor ağlarını iki kez sarsarken, gösterdiği performansla tam not aldı. Norveç'in Brann ekibinden transfer edilen Fildişi Sahilli golcü şimdiden camianın göz bebeği haline geldi. Paixao ise Altay'ın efsaneleri arasına adını yazdırdı. TFF 1'inci Lig'de son 3 sezonun gol kralı olarak tarihe geçen 37 yaşındaki Portekizli, Süper Lig kadrosunda tutuldu. Kayserispor karşılaşmasında yedek bekleyen Paixao, siyah-beyazlılarda toplam 76 gole imza attı. Altay Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.

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