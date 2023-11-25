Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund 4-2 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Borussia Dortmund 4-2 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 12. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında konuk ettiği Borussia Monchengladbach'ı 4-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Dortmund, müthiş geri dönüşle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 19:38
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Borussia Dortmund 4-2 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında B. Dortmund, Signal Iduna Park'ta B. M'Gladbach'ı konuk etti.

Maçın 13. dakikasında Reitz ile 1-0 öne geçen konuk ekip B. Monchengladbach, 28'de Kone ile skoru 2-0'a getirdi.

30. dakikada Sabitzer ile farkı bire indiren ev sahibi Dortmund, 32'de Fulkrug ile skoru eşitledi, 45'te Bunoe-Gittens ile öne geçti: 3-2. Karşılaşmada son sozü Dortmund'dan Malen 90+7. dakikada söyledi: 4-2.

Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Borussia Dortmund maçta 3 puanı alan taraf oldu.

Bu sonucun ardından ligin 4. sırasındaki Borussia Dortmund puanını 24'e getirirken; Borussia Monchengladbach 13 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi.

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund, 3 Aralık Pazar günü Bayer Leverkusen deplasmanına çıkacak. Borussia Monchengladbach ise aynı gün sahasında Hoffenheim'i konuk edecek.

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