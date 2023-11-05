Heidenheim - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Heidenheim - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEIDENHEIM - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heidenheim - Stuttgart maçı 5 Kasım Pazar günü saat 19.30'da TiviBu Spor 3 ve beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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