Haberler Almanya Bundesliga Mönchengladbach - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mönchengladbach - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Mönchengladbach ile Mainz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Mönchengladbach - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 10:15
Mönchengladbach - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mönchengladbach - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mönchengladbach ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mönchengladbach - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONCHENGLADBACH - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mönchengladbach - Mainz maçı 6 Ekim Cuma günü saat 21.30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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MONCHENGLADBACH - MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mönchengladbach

Nicolas; Elvedi, Itakura, Wober; Honorat, Reitz, Weigl, Neuhaus, Netz; Plea, Cvancara

Mainz

Zentner; Bell, Kohr, Fernandes; Da Costa, Barreiro, Krauss, Caci; Onisiwo, Richter; Ajorque

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