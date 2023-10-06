Mönchengladbach - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mönchengladbach - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mönchengladbach ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mönchengladbach - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONCHENGLADBACH - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mönchengladbach - Mainz maçı 6 Ekim Cuma günü saat 21.30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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MONCHENGLADBACH - MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mönchengladbach

Nicolas; Elvedi, Itakura, Wober; Honorat, Reitz, Weigl, Neuhaus, Netz; Plea, Cvancara

Mainz

Zentner; Bell, Kohr, Fernandes; Da Costa, Barreiro, Krauss, Caci; Onisiwo, Richter; Ajorque