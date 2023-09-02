Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada kozlarını paylaşacak Borussia mönchengladbach - Bayern Münih maçına sahne olacak. Mücadele ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia mönchengladbach - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Bayern Münij maçı TSİ 2 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başladı. Mücadele 19.30'da beIN SPORTS 4 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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