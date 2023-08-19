Stuttgart - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Bochum maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.