Sevinç ve hüzün

Alman Ligi Bundesliga'da perde dramatik bir sonla kapandı... Son haftaya 2 puan farkla önde giren Dortmund, sahasında Mainz 05'le 2-2 berabere kalırken, deplasmanda Köln'ü 2-1 yenen Bayern şampiyonluğa ulaştı. Bayern, puanını 71'e çıkarıp Dortmund'u yakalarken, sezonu averajla lider bitirip, üst üste 11'inci, toplamda ise 33'üncü kez adını zirveye yazdırdı. Dortmund, ise Mainz 05'le evinde berabere kalarak şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

PENALTI KAÇIRDI

Nefeslerin tutultuğu son 90 dakikalarda şampiyonluk iki takım arasında gitti, geldi. Bayern Münih, Köln'de 1-0 geriye düştüğü maçı Musiala'nın 89'da attığı golle 2-1 kazanırken, bu dakikaya kadar şampiyonluk havasında olan Dortmund ise 80 bin seyircisinin önünde 2-1 gerideydi. Süle'nin 90+6'da gelen golüyle beraberliği yakasa da yetmedi. Öte yandan Dortmund'un son haftalardaki golcüsü Sebastian Haller, karşılaşmanın 19'uncu dakikasında bir penaltıdan yararlanamadı. Dortmund, şampiyonluğu elleriyle ezeli rakibi Bayern'e teslim etti.