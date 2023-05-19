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Freiburg 2-0 Wolfsburg (MAÇ SONUCU – ÖZET)

Almanya Bundesliga’nın 33. haftasında Wolfsburg, deplasmanda Freiburg’a 2-0 yenilerek, Avrupa kupalarına katılma yarışında ağır yara aldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 23:24
Freiburg 2-0 Wolfsburg (MAÇ SONUCU – ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Freiburg ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz biten mücadelenin ikinci yarısında Freiburg, 71. dakikada Christian Guenter ile 1-0 öne geçti.

Freiburg'u rahatlatan gol 75. dakikada Nils Petersen'den geldi. Ev sahibi takımdan Nicolas Hofler, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, mücadeleyi Freiburg, 2-0 kazandı.

5. sıradaki Freiburg bu sonuçla puanını 59'a çıkartarak, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında iddiasını sürdürdü. 49 puanda kalan Wolfsburg ise 7. sırada yer aldı.

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