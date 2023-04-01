Haberler Almanya Bundesliga Freiburg Hertha Berlin: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Freiburg Hertha Berlin: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 26. hafta maçında Freiburg, Hertha Berlin'i konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 18:36
Freiburg Hertha Berlin: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 26. hafta maçında Freiburg ile Hertha Berlin kozlarını paylaştı.

Freiburg'un ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Mücadelede Freiburg'un golü 52. dakikada Grifo'nun ayağından geldi.

Hertha Berlin'den ise Ngankam 77. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Maç bu gollerle beraber 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Mücadele sonrası Freiburg 47 puanla 4. sırada yer aldı.

Hertha Berlin ise 22 puanla 16. sırada bulunuyor.

DİĞER
Gönül Dağı’nın Mihriban’ı Hande Nur Tekin: Safım, beni çok kandırırlar!
Mert Nobre Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahminini takvim.com.tr'ye yaptı!
Toroğlu: Aşırı telaş var!
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tuchel'li B. Münih, Dortmund'dan liderliği aldı!
Orhan Ak: Çok üzgünüz!
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (1 NİSAN)
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 21:45
Toroğlu: Aşırı telaş var! Toroğlu: Aşırı telaş var! 21:41
Inter'e evinde Fiorentina çelmesi! Inter'e evinde Fiorentina çelmesi! 21:07
Erdinç Sözer: Mücadelenin karşılığını aldık Erdinç Sözer: Mücadelenin karşılığını aldık 20:49
F.Bahçe derbi hazırlıklarını tamamladı! F.Bahçe derbi hazırlıklarını tamamladı! 20:34
Beşiktaş derbiye hazır! Beşiktaş derbiye hazır! 20:20
Daha Eski
Okan Buruk: Tek bir şeye odaklandık Okan Buruk: Tek bir şeye odaklandık 20:05
Ath. Bilbao ve Getafe puanları paylaştı! Ath. Bilbao ve Getafe puanları paylaştı! 19:24
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? 19:18
Lider Arsenal evinde dört köşe! Lider Arsenal evinde dört köşe! 19:13
Çağdaş Atan: Ben hiçbir zaman hayal satmadım! Çağdaş Atan: Ben hiçbir zaman hayal satmadım! 18:49
Orhan Ak: Çok üzgünüz! Orhan Ak: Çok üzgünüz! 18:47