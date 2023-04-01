Freiburg Hertha Berlin: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 26. hafta maçında Freiburg ile Hertha Berlin kozlarını paylaştı.
Freiburg'un ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Mücadelede Freiburg'un golü 52. dakikada Grifo'nun ayağından geldi.
Hertha Berlin'den ise Ngankam 77. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Maç bu gollerle beraber 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Mücadele sonrası Freiburg 47 puanla 4. sırada yer aldı.
Hertha Berlin ise 22 puanla 16. sırada bulunuyor.