Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen maçı 17 Mart Cuma günü saat 22:30'da TiviBu Spor 2 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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