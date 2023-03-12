Haberler Almanya Bundesliga Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, depremzedeler yararına dostluk maçı yapacak

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, depremzedeler yararına dostluk maçı yapacak

Bundesliga takımlarından Hertha Berlin ile 4. Ligi ekiplerinden Berliner Athletik Kulübü 07, depremzedeler yararına dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Hertha Berlin’den yapılan açıklamada, dostluk maçının 24 Mart Cuma günü 18.00’de Berlin Post Stadı’nda yapılacağı belirtildi. Maç gelirin büyük bir bölümünün Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde inşa edilecek bir konteyner köyü için kullanılacağı ifade edildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 09:43
Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, depremzedeler yararına dostluk maçı yapacak

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin ile 4. Ligi ekiplerinden Berliner Athletik Kulübü 07 (BAK 07), depremzedeler yararına dostluk maçı oynayacak.

Hertha Berlin'den yapılan açıklamada, dostluk maçının 24 Mart Cuma günü 18.00'de Berlin Post Stadı'nda yapılacağı belirtildi. Maç gelirin büyük bir bölümünün Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde inşa edilecek bir konteyner köyü için kullanılacağı ifade edildi.

Hertha Berlin Başkanı Kay Bernstein, bölgede birçok insanın evsiz kaldığını ve her şeyini kaybettiğini belirterek, BAK'ın karşılaşmanın oynanmasına ilişkin davetinden dolayı memnuniyet duyduğunu, büyük bir bağış miktarının elde edilmesi için çok sayıda futbolseverin dostluk maçına gelmesini ümit ettiğini kaydetti.

BAK 07 Başkanı Ebubekir Han da Hertha Berlin'in depremzedeler yararına dostluk maçı oynama davetini kabul ettiği için mutlu olduklarını ifade ederek, "Hertha Berlin ile sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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