Haberler Almanya Bundesliga Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. haftada Dortmund ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 16:30 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 16:30
Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Hertha Berlin maçı 19 Şubat Pazar günü saat 19:30'da oynanacak. Müsabaka TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

DİĞER
Galatasaray Roma maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray ile Roma depremzedeler için dostluk maçı oynayacak!
Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi Çağrı Çıtanak annesini depremde kaybetmişti! Yaşadığı acıyı anlattı o satırlar kahretti: "Kimliğimin yarısını kaybettim"
Kartal'da ayrılık bilmecesi! İki isim beklemede
Enner Valencia için şaşırtan karar! 300 bin euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayer Leverkusen - Mainz 05 maçı saat kaçta?
Union Berlin - Schalke 04 maçı saat kaçta?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 19 Şubat
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 19 Şubat?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa Djilobodji'yi kiraladı Kasımpaşa Djilobodji'yi kiraladı 16:18
F.Bahçe'den Crespo kararı! Anlaşma... F.Bahçe'den Crespo kararı! Anlaşma... 16:14
G.Saray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif! G.Saray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif! 16:13
Bayer Leverkusen - Mainz 05 maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Mainz 05 maçı saat kaçta? 16:12
Dortmund - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Dortmund - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 16:07
Union Berlin - Schalke 04 maçı saat kaçta? Union Berlin - Schalke 04 maçı saat kaçta? 16:02
Daha Eski
F.Bahçe'den depremzede çocuklara hediye F.Bahçe'den depremzede çocuklara hediye 15:30
Arsen Zakharyan'ın menajerinden G.Saray sözleri! Arsen Zakharyan'ın menajerinden G.Saray sözleri! 15:24
Barcelona - Cadiz maçı saat kaçta? Barcelona - Cadiz maçı saat kaçta? 14:41
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 14:34
Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı top açık artırmada! Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı top açık artırmada! 14:33
Rayo Vallecano - Sevilla maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Sevilla maçı saat kaçta? 14:29