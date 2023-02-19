Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Hertha Berlin maçı 19 Şubat Pazar günü saat 19:30'da oynanacak. Müsabaka TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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