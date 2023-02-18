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Wolfsburg 0-3 Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Wolfsburg ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Emil Forsberg, 85. dakikada Konrad Laimer ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 20:21
Wolfsburg 0-3 Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Leipzig, deplasmanda Wolfsburg ile karşılaştı. Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Emil Forsberg, 85. dakikada Konrad Laimer ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

Leipzig, bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Wolfsburg 30 puanda kaldı.

Gelecek hafta Leipzig, Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Wolfsburg ise deplasmanda Köln ile karşılaşacak.


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