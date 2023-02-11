Haberler Almanya Bundesliga Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Leipzig ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:00
Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Union Berlint maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Union Berlin maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva

Union Berlin

Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Trimmel, Thorsby, Khedira, Haberer, Roussillon; Becker, Behrens

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