Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Connect ve Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

EINTRACHT FRANKFURT - HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt

Trapp; Tuta, Smolcic, N'Dicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani

Hertha Berlin

Christensen; Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt; Tousart, Sunjic, Serdar; Lukebakio, Niederlechner, Richter