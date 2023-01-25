Haberler Almanya Bundesliga Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Augsburg ile Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 09:30
Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Mönchengladbach maçı 25 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak

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AUGSBURG - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Augsburg

Gikiewicz; Gouweleeuw, Gumny, Uduokhai, Pederson; Rexhbecaj, Maier, Engels, Jensen; Beljo, Demirovic

Borussia Mönchengladbach

Omlin; Lainer, Bensebaini, Elvedi, Itakura; Stindl, Kone; Hofmann, Kramer, Plea; Ngoumou

ASpor CANLI YAYIN

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