Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 14:20 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 14:30
Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Borussia Mönchengladbach ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı 11 Kasım Cuma günü, saat 22.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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