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Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund: 4-2 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 15. hafta açılışında Borussia Mönchengladbach, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. 6 gollü maçta kazanan taraf 4-2'lik skorla ev sahibi oldu. Bu sonuçla Dortmund üst üste ikinci mağlubiyetini alarak 25 puanda kalırken Monchengladbach ise 22 puana yükseldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 01:05
Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund: 4-2 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 15. hafta açılışında Borussia Mönchengladbach, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. 6 gollü maçta kazanan taraf 4-2'lik skorla ev sahibi oldu.

4. dakikada Hofmann ile öne geçen ev sahibi ekibe karşılık olarak Dortmund, Brandt ile 19'da beraberliği yakaladı. 26. dakikada Bensebaini Borussia Mönchengladbach'ı bir kez daha öne geçirdi. 30'da Thuram farkı ikiye çıkardı. 32'de Schlotterbeck'in golüyle ilk yarı 3-2 sona erdi.

İkinci yarıya 46. dakikada Kone'nin golüyle başlayan Monchengladbach skoru korumayı başardı ve sahadan 4-2'lik balibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Dortmund üst üste ikinci mağlubiyetini alarak 25 puanda kalırken Monchengladbach ise 22 puana yükseldi.

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