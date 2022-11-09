Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı 9 Kasım Çarşamba günü, saat 22.30'da beIN Sports 5 ve Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT - HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt

Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Knauff, Sow, Rode, Pellegrini; Lindstrom, Gotze; Muani

Hoffenheim

Baumann; Akpoguma, Vogt, Nsoki; Skov, Rudy, Geiger, Baumgartner, Angelino; Rutter, Kramaric