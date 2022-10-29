Wolfsburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Wolfsburg ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Bochum maçı 29 Ekim Cumartesi günü, saat 16:30'da beIN Connect'te e canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg

Casteels; Baku, Bornauw, Van de Ven, Paulo Otavio; Svanberg, Arnold, Gerhardt, Kaminski, Nmecha; Marmoush

Bochum

Riemann; Gamboa, Masovic, Ordets, Soares; Losilla, Stoger, Forster; Antwi-Adjei, Hofmann, Holtmann