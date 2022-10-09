Stuttgart - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 9. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Stuttgart ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Union Berlin maçı 9 Ekim Pazar günü saat 20.30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

STUTTGART - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart

Muller; Mavropanos, Anton, Ito; Fuhrich, Endo, Karazor, Ahamada, Sosa; Guirassy, Silas

Union Berlin

Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Ryerson, Thorsby, Khedira, Haberer, Giesselmann; Becker, Siebatcheu