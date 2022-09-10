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Leipzig Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Bundesliga'da heyecan sürüyor. Leipzig sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Leipzig-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:31
Leipzig Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Leipzig-Borussia Dortmund maçını takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. 5 puanla 12. sırada yer alan Leipzig sahasında 12 puanla 2. sırada bulunan Borussia Dortmund'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri aratılıyor.

LEIPZIG-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig'in sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LEIPZIG-BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leipzig: Gulasci; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl, Raum; Forsberg; Nkunku, Werner

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Brandt, Reus, Reyna; Modeste

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