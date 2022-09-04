Augsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Augsburg - Hertha Berlin maçı 4 Eylül Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

AUGSBURG - HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg

Gikiewicz; Bauer, Gouweleeuw, Gumny; Pedersen, Maier, Rexhbecaj, Iago; Jensen; Demirovic, Vargas

Hertha Berlin

Christensen; Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt; Boetius, Tousart, Serdar; Lukebakio, Jovetic, Ejuke