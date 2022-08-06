Borussia Monchengladbach - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da ilk hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken; Borussia Monchengladbach - Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Monchengladbach - Hoffenheim maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Monchengladbach - Hoffenheim maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

Borussia Monchengladbach - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Monchengladbach:

Sommer, Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Plea, Hofmann, Herrmann; Thuram

Hoffenheim:

Baumann, Kabak, Vogt, Hubner; Kaderabek, Samassekou, Promel, Skov; Larsen, Baumgartner; Kramaric