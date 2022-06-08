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Lewa rest cekti

Bayern’le 1 yıl daha kontratı olan Lewandowski, ayrılık isteğini yineledi ve sadece Barcelona’dan gelen teklifi dikkate alacak.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Lewa rest cekti

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen yıldız santrfor Lewandowski, takımdan ayrılmak istediğini yineledi ve transferi için Barcelona'yı işaret etti. 33 yaşındaki Polonyalı golcü, "Barcelona'dan başka hiçbir teklif tarafımdan dikkate alınmadı. Bayern Münih'ten ayrılmak istiyorum, bu çok açık. Çünkü hayatımda daha fazla duygu istiyorum. Beni sonuna kadar dinlemek istemediler. İçimde bir şeyler sona erdi. Ve bunu atlatmak imkansız. Profesyonel olmak isteseniz bile, bunu telafi edemezsiniz" ifadelerini kullandı. Lewandowski, geçen sezon 46 maçta 50 kez fileleri havalandırırken, 7 de asist katkısı sağladı.

BAYERN TEPKİLİ

Lewandowskİi'nin ayrılma isteğini basın önünde açıklaması B.Münih yönetiminin tepkisine yol açtı. Başkan Herbert Hainer, "Sözleşmesi devam eden bir futbolcu kafasına göre takımdan ayrılmak istediğini söylerse biz ne yapacağız? Hem de oyuncunun maaşını hiç geciktirmeden öderken" dedi.

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