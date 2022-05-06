Bochum - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Arminia Bielefeld maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Bochum - Arminia Bielefeld kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bochum - Arminia Bielefeld maçı 6 Nisan Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.