Haberler Almanya Bundesliga Bochum - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Bochum ile Arminia Bielefeld kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 14:00
Bochum - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Arminia Bielefeld maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Bochum - Arminia Bielefeld kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bochum - Arminia Bielefeld maçı 6 Nisan Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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