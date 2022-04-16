Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bundesliga'da heyecan sürüyor. 30. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach ile Köln mücadele edecek.
Mücadele öncesi Borussia Mönchengladbach, topladığı 37 puanla 11. sırada bulunuyor. 43 puan toplayan Köln ise 13. sırada yer alıyor.
B. M'GLADBACH - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bundesliga'nın 30. haftasında oynanacak Borussia Mönchengladbach - Köln maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ve Tivibu Spor 4'ten canlı yayınlanacak.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - KÖLN MUHTEMEL 11'LER
Borussia Mönchengladbach: Sommer; Ginter, Elvedi, Beyer; Lainer, Neuhaus, Kone, Netz; Plea, Embolo; Thuram
Köln: Schwabe; Schmitz, Kilian, Hubers, Hector; Skhiri, Ozcan; Ljubicic, Uth, Kainz; Modeste
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