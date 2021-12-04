Haberler Almanya Bundesliga 5 gollü maçta kazanan Hoffenheim | Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

5 gollü maçta kazanan Hoffenheim | Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan ve 9 Aralık’ta sarı-lacivertlilerle deplasmanda karşılaşacak Einracht Frankfurt PreZero Arena’da Hoffenheim’e konuk oldu. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 20:05
5 gollü maçta kazanan Hoffenheim | Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Einracht Frankfurt, deplasmanda Hoffenheim'e 3-2 yenildi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eintracht Frankfurt 15. dakikada Rafael Borre ile 1-0 öne geçti.

Bu gole 24. dakikada Dennis Geiger ve 30. dakikada Gerogiono Rutter ile cevap veren Hoffenheim ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda ev sahibi ekip 59. dakikada Diadie Samasssekou ile bir gol daha bularak skoru 3-1 yaptı.

Einracht Frankfurt'un 72. dakikada Goncalo Paciencia'nın golüyle skoru 3-2 yaptığı maçta başka gol olmadı ve Hoffenheim karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Hoffenheim bu galibiyetle puanını 23'e çıkardı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Eintracht Frankfurt ise 18 puanla 13. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Greuther Fürth'ü 7-1, Mainz 05 sahasında Wolfsburg'u 3-0 ve Bochum deplasmanda Augsburg'u 3-2 yendi. Arminia Bielefeld-Köln karşılaşması ise 1-1 berabere sonuçlandı

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