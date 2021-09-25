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Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund maçı canlı

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 19:27 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 19:48
Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund maçı canlı

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Borussia Park'ta oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - BORUSSIA DORTMUND MAÇINDA İLK 11'LER
Mönchengladbach: Sommer, Zakaria, Stindl, Kone, Netz, Hofmann, Jantschke, Ginter, Scally, Elvedi, Embolo

B. Dortmund: Kobel, Guerreiro, Akanji, Hummels, Pongracic, Meunier, Dahoud, Witsel, Bellingham, Moukoko, Malen

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı 19.30'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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