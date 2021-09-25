Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund maçı canlı

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Borussia Park'ta oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - BORUSSIA DORTMUND MAÇINDA İLK 11'LER

Mönchengladbach: Sommer, Zakaria, Stindl, Kone, Netz, Hofmann, Jantschke, Ginter, Scally, Elvedi, Embolo

B. Dortmund: Kobel, Guerreiro, Akanji, Hummels, Pongracic, Meunier, Dahoud, Witsel, Bellingham, Moukoko, Malen

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı 19.30'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.