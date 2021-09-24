Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı başladı. Sezona beklenenden uzak bir şekilde başlayan ve 5 haftada 4 puan toplayabilen Borussia Mönchengladbach, sahasında şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund'u konuk edecek.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan ve Vodafone Park'ta temsilcimizi 2-1 mağlup eden Dortmund, 5 hafta sonunda 12 puanla 3. sırada yer alıyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için çıkacağı karşılaşmanın yayın bilgileri de merak ediliyor. Peki Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar...

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında oynanacak Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund karşılaşması 25 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sports Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.