Alman futbolunun efsane ismi Gerd Müller hayatını kaybetti

Almanya Bundesliga efsanesi Gerd Müller, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gerd Müller, tüm zamanların en büyük golcülerinden biri olarak gösteriliyordu.

Takım kariyeri boyunca 580 müsabakada rol alan Gerd Müller, 523 gol üretmiş ve 104 asist yapmıştı.

Alman efsane, milli takımla çıktığı 62 müsabakada 68 gol üretmeyi başarmıştı.

GERD MULLER KİMDİR?

3 Kasım 1945'te Almanya'nın Nördlingen şehrinde dünyaya gelen Gerd Müller, santrfor mevkinde forma giyiyordu. Kariyeri boyunca 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonu, 3 Şampiyon Kulüpler Kupası, 4 Almanya Şampiyonluğu, 4 Almanya Kupası, 1 Dünya Kupa Galipleri Kupası, 1 Ballon d'Or, 2 yılın futbolcusu ödülü kazanmıştı. Öte yandan Müller, 17 kez de gol krallığı ünvanını elde etti.



BAYERN MUNIH: YASTAYIZ

Bayern Münih, Müller'in vefatının ardından sosyal medya hesabındaki logosunu karartırken, "Bugün, Bayern Münih üzüntü içerisinde. Almanya'da rekorlar kıran 75 yaşındaki Gerd Müller'in vefattından dolayı yastayız." ifadesine yer verildi.