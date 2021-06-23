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Ozan Kabak için Schalke'den transfer kararı! Bonservisi...

Son dakika transfer haberi... Bonservisi Alman ekibi Schalke 04'te bulunan ve Liverpool'da kiralık forma giyen genç savunmacı Ozan Kabak ile ilgili Alman Bild Gazetesi'nden önemli bir gelişme okuyuculara aktarıldı. Buna göre Schalkee 04 yönetimi, Ozan Kabak'ı satış listesine koydu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:38 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:41
Ozan Kabak için Schalke'den transfer kararı! Bonservisi...

Milli futbolcumuz Ozan Kabak ile ilgili Schalke 04 yönetiminden önemli bir karar çıktı. EURO 2020'de Milli Takım kadrosunda bulunan ancak herhangi bir resmi müsabakada değerlendirilmeyen genç futbolcu, satılığa çıkarıldı.

Son olarak Liverpool'da kiralık forma giyen Ozan için Schalke 04 yönetimi son kararını verdi. Ozan için gelecek tekliflerin değerlendirileceği ifade edildi.

BONSERVİSİ...
Öte yandan Schalke 04 yönetiminin Ozan Kabak için 15 milyon euroluk bonservis belirlediği kaydedildi.

Ozan bu sezon Bundesliga'da 14, Premier Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde 4 müsabakada forma giymişti.

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