Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | CANLI İZLE

Almanya Bundesliga'da son haftaya girildi. 34. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i konuk ediyor.
Ev sahibi ekipte hedef kazanarak ligi 3. sırada bitirmek. Konuk Leverkusen'in ise ligi 6. sırada bitirmesi kesinleşti.
A Spor ekranlarından yayınlanan bu zorlu 90 dakikayı, haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Bürki, Schulz, Akanji, Piszczek, Delaney, Dahoud, Reus,Brandt, Reinier, Emre Can, Haaland
Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, Dragovic, Bender, Wendell, Kerem, Amiri, Aranguiz, Gray, Bellerabi, Paulinho