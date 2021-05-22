Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | CANLI İZLE

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Almanya Bundesliga'da son haftaya girildi. 34. hafta maçında sahasında 'i konuk ediyor. Ev sahibi ekipte hedef kazanarak ligi 3. sırada bitirmek. Konuk Leverkusen'in ise ligi 6. sırada bitirmesi kesinleşti. A Spor ekranlarından yayınlanan bu zorlu 90 dakikayı, haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:27 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:02
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | CANLI İZLE

Almanya Bundesliga'da son haftaya girildi. 34. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i konuk ediyor.

Ev sahibi ekipte hedef kazanarak ligi 3. sırada bitirmek. Konuk Leverkusen'in ise ligi 6. sırada bitirmesi kesinleşti.

A Spor ekranlarından yayınlanan bu zorlu 90 dakikayı, haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Schulz, Akanji, Piszczek, Delaney, Dahoud, Reus,Brandt, Reinier, Emre Can, Haaland

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, Dragovic, Bender, Wendell, Kerem, Amiri, Aranguiz, Gray, Bellerabi, Paulinho

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