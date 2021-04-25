Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberi: Bayern Münih Başkanı Rummenigge açıkladı! "Avrupa Süper Lig projesi..."

Son dakika spor haberi: Başkanı Rummenigge açıkladı! " projesi..."

Son dakika spor haberleri... 'da kurulduktan iki gün sonra dağılan projesiyle ilgili konuşan Başkanı , " kesin olarak bitti" ifadelerini kullandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 14:24
Son dakika spor haberi: Bayern Münih Başkanı Rummenigge açıkladı! "Avrupa Süper Lig projesi..."

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 'in yönetim kurulu başkanı , projesinin "kesin olarak bittiğini" söyledi.

Rummenigge, gazetesine yaptığı açıklamada, 'nin kurulmasına ilişkin daha önce bilgisi olmadığını belirterek, "Bir şey öğrenmiş olsaydım Dortmund ve 'teki dostlarımızla da tüm gücümle Avrupa Süper Ligi'ni engellemeye çalışırdım" dedi.

Burada yaşanan şeyin bir SOS yardım çağrısı olarak görülebileceğini ifade eden Rummenigge, özellikle İtalyan ve İspanya futbolunun büyük finans sorunlarına sahip olunduğunun bilindiğini, bu durumun yeni tip corona virüsü salgınıyla birlikte daha da kötüleştiğini savundu.

Rummenigge, Başkanı ve Başbakanı 'in Avrupa Süper Lig projesinden tamamen vazgeçmediği ve bu konuda yeni bir girişime gidilmesini bekleyip beklemediğine ilişkin soruya da "Bu konu kesinlikle bitti. Bu bir uyarı ateşiydi" ifadesini kullandı.

Dünyayı velveleye veren ve 48 saat yaşanan olayın sonuçta belki iyi de olduğunu söyleyen Rummenigge, bunun, futbolun içinde var olan çok sayıda iş insanın futbolun ticaretten biraz farklı işlediğini anlamasına yol açtığını belirtti.

Rummenigge, Avrupa Süper Ligi'nin futbol ailesini ikiye bölme endişesini de taşıdığını kaydetti.



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