Wolfsburg - Borussia Dortmund: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan 31. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Şampiyonlar Ligi biletini kapmak isteyen Borussia Dortmund deplasmanda Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.

Volkswagen Arena'da oynanan zorlu mücadele'yi Dortmund 2-0 kazandı. Edin Terzic'in öğnrecilerine galibiyeti getiren goller Norveçli yıldız Erling Haaland'dan geldi.

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 55 yaptı, Wolfsburg ise 57 puanda kaldı.

DORTMUND 10 KİŞİ TAMAMLADI

Zorlu karşılaşmanın 59. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Jude Bellingham, Dortmund'u 10 kişi bıraktı.