Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg - Borussia Dortmund: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 31. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan zorlu mücadele'yi , 'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 18:22
Wolfsburg - Borussia Dortmund: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan 31. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. biletini kapmak isteyen deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan zorlu mücadele'yi 2-0 kazandı. 'in öğnrecilerine galibiyeti getiren goller Norveçli yıldız 'dan geldi.

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 55 yaptı, Wolfsburg ise 57 puanda kaldı.

DORTMUND 10 KİŞİ TAMAMLADI

Zorlu karşılaşmanın 59. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Jude Bellingham, Dortmund'u 10 kişi bıraktı.

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