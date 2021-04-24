Mainz 05-Bayern Münih: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bundesliga'nın 31. haftasında lider Bayern Münih, Mainz 05 deplasmanına konuk oldu. Mücadeleden galib ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Bayern Münih rakibine 2-1 mağlup olarak bu şansı kaybetti.

Ligde 8 maç aranın ardından mağlubiyet yaşayan Bayern Münih en son ligin 22. haftasında oynadığı Eintracht Frankfurt deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Ev sahibi ekibin golleri Jonathan Burkardt ve Robin Quaison kaydetti. Bayern Münih'in tek golü ise karşılaşmanın uzatma dakikalarında Lewandowski'den geldi.

Bu skorla Bayern Münih 71 puanda kalırken, Mainz 05 puanını 34'e yükseltti.