Haberler Almanya Bundesliga Mainz 05-Bayern Münih: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya devi , 'e konuk oldu. Lider Bayern Münih rakibine 2-1 mağlup olurken, şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırırken, taraftarlarını üzdü. Karşılaşmanın gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 18:25 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 18:50
Mainz 05-Bayern Münih: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'nın 31. haftasında lider , deplasmanına konuk oldu. Mücadeleden galib ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Bayern Münih rakibine 2-1 mağlup olarak bu şansı kaybetti.

Ligde 8 maç aranın ardından mağlubiyet yaşayan Bayern Münih en son ligin 22. haftasında oynadığı deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Ev sahibi ekibin golleri ve kaydetti. Bayern Münih'in tek golü ise karşılaşmanın uzatma dakikalarında Lewandowski'den geldi.

Bu skorla Bayern Münih 71 puanda kalırken, Mainz 05 puanını 34'e yükseltti.

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