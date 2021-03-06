Freiburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Freiburg ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Freiburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - RB Leipzig maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

FREIBURG - RB LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Freiburg: Müller, Kübler, Lienhart, Heintz, Günter, Schmid, Santamaria, Höfler, Grifo, Demirovic, Höler

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Adams, Haidara, Kampl, Angelino, Olmo, Nkunku, Sörloth