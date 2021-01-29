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'te corona şoku! İki futbolcu...

takımlarından ’te forma giyen ve ’nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 17:47
Bayern Münih'te corona şoku! İki futbolcu...

() takımlarından 'te forma giyen ve 'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bayern Münih Teknik Direktörü , Bundesliga'nın 19. haftasında yarın 'e karşı oynanacak karşılaşma öncesinde Münih'te basın toplantısı düzenledi.

Flick, Martinez ve Goretzka'ya yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirterek iki oyuncunun karantinada olduklarını söyledi.

İki futbolcunun şimdilik forma giyemeyeceğini belirten Flick, yedek kaleci 'in de dün antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığı ve muhtemelen 3-4 hafta sahaya çıkmayacağını kaydetti.

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