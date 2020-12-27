Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04'ün yeni teknik direktörü Christian Gross oldu!

04'ün yeni teknik direktörü oldu!

(Bundesliga) takımlarından milli oyuncu 'ın da formasını giydiği 04'ün yeni teknik direktörü oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 19:28
Schalke 04'ün yeni teknik direktörü Christian Gross oldu!

Milli oyuncu 'ın da formasını giydiği Alman kulübünden yapılan açıklamada, Gross'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

66 yaşındaki İsviçreli teknik direktörün yardımcılıklarını Onur Cinel, Matthias Kreutzer ve Naldo'nun yapacağı, kaleci antrenörlüğünü de Simon Henzler'in üstleneceği belirtildi.

04'ün üst yöneticisi (CEO) Jochen Schneider, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade ederek, " hem Almanya'da hem de 'de bu zor görevi başarılı bir şekilde yerine getirebileceğini kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

1990'lı yılların sonunda İngiltere'de 'u çalıştıran Gross, 1999-2009 yıllarında 'nin Basel ve 2009-2010 yıllarında da Bundesliga'da Stuttgart takımlarının başında bulunmuştu. Gross son olarak 'ın El Ahli takımında görev yapmıştı.

Bundesliga'nın geride kalan 13 haftasında henüz galibiyetle tanışamayan Schalke 04, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 4 puan toplayıp, son sırada yer aldı.



Kaynak: AA
SON DAKİKA