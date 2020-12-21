Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen'de oynayan Bender kardeşlerden emeklilik kararı

'de oynayan Bender kardeşlerden emeklilik kararı

takımlarından 'de forma giyen Sven ve kardeşler, sezon sonunda kariyerlerini noktalama kararı aldı. , 2006-2009 yıllarında , 2009-2017 yıllarında da 'da forma giydikten sonra Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. 2006-2009 yıllarında 1860 Münih'te oynayan Lars Bender ise 2009'dan bu yana Bayer Leverkusen forması giyiyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 21:21
Bayer Leverkusen'de oynayan Bender kardeşlerden emeklilik kararı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Lars ve 'in, ile sezon sonunda bitecek sözleşmelerini uzatmayacağı ve profesyonel kariyerlerini sonlandıracağı belirtildi.

Bayer Leverkusen'in sportif direktörü , Bender kardeşlerin olağanüstü sportif performansını överek, "Bundesliga'da Lars ve Sven gibi az sayıda oyuncu var." değerlendirmesinde bulundu.

Völler, iki kardeşin profesyonel, güvenilir ve çalışma isteği olan futbolcular olduğunu belirtti.

31 yaşındaki Sven ve de yaptıkları ortak açıklamada, uzun bir düşünce sürecinin ardından Bayer Leverkusen ile yola devam etmeme kararı aldıklarını ve bunu erkenden kulübe bildirme konusunda sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Bunun Bayer Leverkusen Kulübüne karşı alınan bir karar olmadığının altına çizen Bender kardeşler, "Sağlık ve aile için alınan bir karar. Yazdan sonra yüksek seviyede oynamanın zor olacağını anladık." ifadelerini kullandı.

Bender kardeşler, kariyerlerini bitirmeden önce bu sezonun sonuna kadar kulübün hedeflerine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

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