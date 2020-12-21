Bayer Leverkusen'de oynayan Bender kardeşlerden emeklilik kararı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Lars ve Sven Bender'in, Bayer Leverkusen ile sezon sonunda bitecek sözleşmelerini uzatmayacağı ve profesyonel kariyerlerini sonlandıracağı belirtildi.

Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler, Bender kardeşlerin olağanüstü sportif performansını överek, "Bundesliga'da Lars ve Sven gibi az sayıda oyuncu var." değerlendirmesinde bulundu.

Völler, iki kardeşin profesyonel, güvenilir ve çalışma isteği olan futbolcular olduğunu belirtti.

31 yaşındaki Sven ve Lars Bender de yaptıkları ortak açıklamada, uzun bir düşünce sürecinin ardından Bayer Leverkusen ile yola devam etmeme kararı aldıklarını ve bunu erkenden kulübe bildirme konusunda sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Bunun Bayer Leverkusen Kulübüne karşı alınan bir karar olmadığının altına çizen Bender kardeşler, "Sağlık ve aile için alınan bir karar. Yazdan sonra yüksek seviyede futbol oynamanın zor olacağını anladık." ifadelerini kullandı.

Bender kardeşler, kariyerlerini bitirmeden önce bu sezonun sonuna kadar kulübün hedeflerine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.