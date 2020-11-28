Almanya Bundesliga: Stuttgart 1-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor... 9. hafta mücadelesinde Stuttgart, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Mercedes-Benz Arena'da oynanan zorlu karşılaşmayı Bayern Münih geriden gelerek 3-1 kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Coman, 45+1. dakikada Lewandowski ve 87. dakikada Douglas Costa'dan kaydetti.
Ev sahibi Stuttgart'ın tek golü ise 20. dakikada Coulibaly'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, 22 puanla liderlikteki yerini korurken, Stuttgart ise 11 puanla 10. sırada kaldı.
Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih evinde RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Stuttgart ise Werder Bremen deplasmanına çıkacak.