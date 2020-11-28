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: Stuttgart 1-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

'nın 9. haftasında , deplasmanda Stuttgart'a konuk oldu. Konuk ekip karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 20:00
Almanya Bundesliga: Stuttgart 1-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

'da heyecan devam ediyor... 9. hafta mücadelesinde Stuttgart, sahasında 'i ağırladı. Mercedes-Benz Arena'da oynanan zorlu karşılaşmayı Bayern Münih geriden gelerek 3-1 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Coman, 45+1. dakikada Lewandowski ve 87. dakikada Douglas Costa'dan kaydetti.

Ev sahibi Stuttgart'ın tek golü ise 20. dakikada Coulibaly'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, 22 puanla liderlikteki yerini korurken, Stuttgart ise 11 puanla 10. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih evinde RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Stuttgart ise deplasmanına çıkacak.

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