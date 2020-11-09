Bundesliga'ya Max Kruse damgası! "Kalbimizi çaldı"

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek FIFA'lık olan Max Kruse, Union Berlin formasıyla Bundesliga'da sergilediği performansla beklentileri fazlasıyla karşılarken, takımının en popüler ismi oldu.

5-0 kazandıkları Arminia Bielefeld maçında 1 gol ve 2 asistle şov yapan Alman oyuncu, hocası Urs Fischer'i ve takım arkadaşlarını da kendisine hayran bıraktı. Alman basını da Kruse için, "Max Kruse pokerde kazandı" şeklinde manşetler attı.

Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, 32 yaşındaki oyuncu için, "Kaliteli bir oyuncu, maça etki etmesini biliyor. Asistleriyle öne çıkabilecek yaratıcılığı da var. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

"KALBİMİZİ ÇALDI"

Kruse'nin takım arkadaşı Robert Andrich, "Bizim için çok önemli işler yapıyor" derken, kaptan Trimmel, "Max Kruse çok pozitif bir oyuncu, çok eğlenceli ve takıma da çok faydalı" mesajını verdi. Bir diğer takım arkadaşı Prömel de Kruse için, "Bizim kalbimizi çaldı" diye konuştu.

ASİST SAYISINDA LEWANDOWSKI İLE ZİRVEDE

Bundesliga'da 7 maçta 5 asiste ulaşan Max Kruse, Robert Lewandowski ile birlikte asist krallığının zirvesinde yer alıyor. 32 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 3 kez de ağları sarstı.